Первый тренер Чалова: а куда сейчас Фёдора пригласят в РПЛ? В «Пари НН» или «Акрон»?

Павел Коваль, первый тренер российского нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, отреагировал на слухи о возможном уходе форварда из греческой команды.

«У Фёдора вообще не получается в ПАОКе, мало забивает, хотя играть дают. Говорят, что может уйти — а куда? Если бы он забивал много, можно было бы говорить о хороших клубах. А куда его пригласят, например, в России? Идти в «Пари НН» или «Акрон»? Понимаю, если бы это были ЦСКА, «Зенит», «Динамо» или «Локомотив».

Не знаю, было ли ошибкой уйти из ЦСКА, но он мечтал играть в Европе. Слышал, что он не хочет возвращаться в Россию. Может быть, и сейчас найдёт варианты в Европе — Турция или ещё что-то. Мне бы, конечно, хотелось видеть его в РПЛ, хотя бы смотреть за его игрой буду. Очень жалко, хочется, чтобы он играл и забивал. Кстати, у ЦСКА сейчас как раз проблема с нападающими, будет здорово, если он вернётся», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

