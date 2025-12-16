Скидки
Гендиректор турецкого «Серика» оценил работу Сергея Юрана в клубе

Комментарии

Генеральный директор турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Барыш Гючлу высказался о бывшем тренере клуба Сергее Юране, отметив как его трудности на начальном этапе, так и успешную адаптацию в новой для него среде.

«Поначалу ему было непросто. Это был его первый опыт работы тренером за границей. Но потом он хорошо адаптировался. Могу сказать, что он очень трудолюбивый человек», — сообщил Барыш Гючлу корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сергей Юран возглавлял турецкий клуб «Серик Беледиеспор» с июля по октябрь 2025 года. 29 октября 2025 года было сделано официальное заявление о расторжении контракта Юрана с командой по обоюдному согласию сторон.

