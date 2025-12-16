Главный тренер «Шинника» Булойчик ответил, какое место будет считать своей задачей-минимум

33-летний главный тренер «Шинника» Артём Булойчик высказался о турнирных амбициях ярославской команды под своим руководством.

– Какое место для «Шинника» вы считаете своей задачей-минимум? Понятно, что есть стандартный ответ – мы хотим побеждать в каждом матче. Но если объективно?

– Мы все должны понимать одну простую вещь. Бюджеты команд, как правило, напрямую коррелируются с положением в турнирной таблице. У «Шинника» сейчас 12-13-е место по бюджету в Первой лиге.

Леонид Слуцкий как-то говорил, что если у клуба финансовый ресурс, условно, девятый в лиге, а команда заняла седьмое место – значит, тренер фактически идеально справился со своей работой. Мы с руководством клуба условились, что зимой будем ставить конкретную задачу по месту в таблице. Чтобы был такой критерий оценки, — рассказал Булойчик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Симбирскому.

Артём Булойчик возглавил «Шинник» в апреле 2025 года в возрасте 32 лет, до этого специалист с января 2025 года работал в ярославском клубе в качестве старшего тренера. В сезоне-2024/2025 чёрно-синие набрали 35 очков в 34 матчах и финишировали на 14-й строчке турнирной таблицы Pari Первой лиги — на восемь очков выше зоны вылета. По итогам осенней части сезона-2025/2026 «Шинник» с 26 очками в 21 матче занимает 11-е место, опережая зону вылета на шесть очков.