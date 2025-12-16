Главный тренер «Шинника» Булойчик ответил, чего не хватает Первой лиге

33-летний главный тренер «Шинника» Артём Булойчик рассказал, чего не хватает Лиге Pari (Первой лиге). Он выделил несколько моментов.

«Во-первых, немного не хватает медийности. Во-вторых, в лиге много искусственных полей. Да и вообще, стадион с хорошим газоном – он же будет притягивать зрителей. «Балтика» как пример – всегда заполненные трибуны. Понятно, что новые стадионы и даже реконструкция уже существующих арен – затратное дело. Но если идеализировать, то вот на это бы ещё обратил внимание. А так Первая лига – это свой уникальный мир, здесь люди живут футболом, переживают за команды. Считаю, что важно рассказывать обо всём этом», — рассказал Булойчик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Симбирскому.