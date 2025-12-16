Церемония The Best — 2025: во сколько начало, где пройдёт и где смотреть

Скидки
Церемония вручения наград The Best от ФИФА: во сколько начало, где пройдёт и где смотреть в прямом эфире

Сегодня, 16 декабря, состоится церемония вручения наград The Best от ФИФА. Мероприятие пройдёт в Дохе и начнётся в 20:00 мск. В прямом эфире церемонию покажет официальный сайт ФИФА.

За приз лучшему игроку 2025 года среди мужчин поспорят такие футболисты, как Усман Дембеле («ПСЖ» и сборная Франции), Ашраф Хакими («ПСЖ» и Марокко), Гарри Кейн («Бавария» и Англия), Килиан Мбаппе («Реал» и Франция), Нуну Мендеш («ПСЖ» и Португалия), Коул Палмер («Челси» и Англия), Педри («Барселона» и Испания), Рафинья («Барселона» и Бразилия), Мохамед Салах («Ливерпуль» и Египет), Витинья («ПСЖ» и Португалия) и Ламин Ямаль («Барселона» и Испания).

На награду лучшему тренеру претендуют Хавьер Агирре (сборная Мексики), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»), Роберто Мартинес (сборная Португалии) и Арне Слот («Ливерпуль»).

За звание лучшего вратаря года поборются Алисон («Ливерпуль» и Бразилия), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид и Бельгия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»/«Манчестер Сити» и Италия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» и Аргентина), Мануэль Нойер («Бавария» и Германия), Давид Райя («Арсенал» и Испания), Ян Зоммер («Интер» и Швейцария) и Войцех Щенсны («Барселона» и Польша).

На церемонии также будут названы лучшая символическая команда года, лучший гол, лучшая футболистка, лучшие тренер и вратарь в женском футболе, команда года в женском футболе, автор самого красивого гола в женском футболе. Победители определятся путём голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.

