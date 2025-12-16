Жирков — о Сафонове: будь я на его месте, уже 100% ушёл бы из «ПСЖ»

Бывший футболист Юрий Жирков прокомментировал ситуацию с Матвеем Сафоновым в «ПСЖ». Экс-игрок «Челси» отметил, что российский вратарь проводит незаслуженно мало времени на поле.

«Сафонов провёл три игры за восемь месяцев. Это очень мало. Будь я на его месте, уже 100% ушёл бы из «ПСЖ». У меня такой характер, не могу я так, а какой у него — не знаю.

Матвей неплохо играет, может уйти в другую европейскую команду. Он хорошо выходил и в Лиге чемпионов, и в чемпионате Франции. Он несправедливо сидит на лавке», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Сафонов подписал контракт с «ПСЖ» в июне 2024 года, перейдя из «Краснодара» за € 20 млн. В текущем сезоне вратарь сборной России сыграл три матча: с «Ренном» (5:0) и «Метцем» (3:2) в Лиге 1, а также с испанским клубом «Атлетико» (0:0) в Лиге чемпионов УЕФА.