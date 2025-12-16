Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жирков — о Сафонове: будь я на его месте, уже 100% ушёл бы из «ПСЖ»

Жирков — о Сафонове: будь я на его месте, уже 100% ушёл бы из «ПСЖ»
Комментарии

Бывший футболист Юрий Жирков прокомментировал ситуацию с Матвеем Сафоновым в «ПСЖ». Экс-игрок «Челси» отметил, что российский вратарь проводит незаслуженно мало времени на поле.

«Сафонов провёл три игры за восемь месяцев. Это очень мало. Будь я на его месте, уже 100% ушёл бы из «ПСЖ». У меня такой характер, не могу я так, а какой у него — не знаю.

Матвей неплохо играет, может уйти в другую европейскую команду. Он хорошо выходил и в Лиге чемпионов, и в чемпионате Франции. Он несправедливо сидит на лавке», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Сафонов подписал контракт с «ПСЖ» в июне 2024 года, перейдя из «Краснодара» за € 20 млн. В текущем сезоне вратарь сборной России сыграл три матча: с «Ренном» (5:0) и «Метцем» (3:2) в Лиге 1, а также с испанским клубом «Атлетико» (0:0) в Лиге чемпионов УЕФА.

Материалы по теме
RMC Sport рассказал об атмосфере между Сафоновым, Шевалье и Марином в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android