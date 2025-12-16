Дмитрий Булыкин назвал команду РПЛ, которую смог бы усилить Фёдор Чалов

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал новости о возможном переходе бывшего игрока ЦСКА Фёдора Чалова в один из клубов РПЛ.

«Чалову хочется остаться в Европе, показать себя, зацепиться. Но если не будет предложений, можно и вернуться. В России он бы усилил ЦСКА, а в Европе — надо отталкиваться от тех предложений, которые у него будут», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чалов перешёл в ПАОК из ЦСКА в 2024 году. Ранее он также выступал на правах аренды за швейцарский «Базель» в 2022-м. В текущем клубном сезоне 27-летний Фёдор Чалов провёл 21 матч, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.