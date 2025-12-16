Скидки
В Transfermarkt аргументировали снижение рыночной стоимости игрока «Спартака» Жедсона

Руководитель отдела рыночных стоимостей портала Transfermarkt Артём Заводник объяснил, почему трансферный ценник хавбека «Спартака» Жедсона Фернандеша снизился с € 20 млн до € 18 млн.

«До обновления Жедсон Фернандеш стоил € 20 млн, а теперь вернулся к своей предыдущей стоимости — € 18 млн. Причин тут несколько, и главная из них — игровые показатели. В России в полной мере проявилась давняя особенность Жедсона: порой он показывает классную игру и вытаскивает матчи, но стабильности ему всегда не хватало. «Спартак» его брал за € 20 млн, видя в нём лидера центра поля, дирижёра атак. Естественно с такой полузащитой — Жедсон, Барко, Умяров — «Спартак» рассчитывал участвовать в чемпионской гонке. Однако ожидания пока не оправдываются. «Спартак» будто повторяет историю «Бешикташа», который надеялся с Жедсоном бороться за титул, но даже в тройку лидеров не попал. И Жедсон ключевой, определяющей фигурой в «Спартаке» по-прежнему не стал. Очевидно, что инвестиции москвичей в трансфер Фернандеш пока не оправдывает. Даже Умяров за последнее время спрогрессировал заметнее Жедсона. Соответственно, и стоимость португальца падает», — сказал Заводник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

