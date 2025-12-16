В Transfermarkt объяснили, почему не повышают стоимость капитана «Краснодара» Сперцяна

Руководитель отдела рыночных стоимостей портала Transfermarkt Артём Заводник объяснил, почему в рамках последнего обновления данных по Мир РПЛ не был повышен рыночный ценник капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Сейчас игрок оценивается в € 25 млн.

«У многих наверняка возникнет вопрос: почему, несмотря на прекрасно проведённую первую часть сезона, Сперцян не прибавил в цене, а тот же Батраков в сентябре «вырос» с € 12 млн до € 23 млн и сейчас подорожал ещё на € 2 млн.

Важно понимать: при формировании рыночных стоимостей футболистов мы отталкиваемся не только от статистики. Это тоже существенный фактор, но он не единственный и порой не самый важный. Часто бывает так, что игроки достигают определённого уровня и продолжают его стабильно держать, набивая приличную статистику, однако при этом их «ценник» не растёт. Например, Салах и ван Дейк, даже сильно проведя прошлый сезон, на нашем портале только дешевели. В данном случае фактор возраста перевешивает все остальные. Мы исходим из реалистичной трансферной стоимости футболиста — сколько за него могут заплатить. А из российского чемпионата трансферов в топовые европейские чемпионаты — вроде Бийола в Италию или Жиго во Францию — уже несколько лет практически не происходит. Не в последнюю очередь это связано с санкциями, затрудняющими переводы денежных средств в Россию. Многие клубы предпочитают более лёгкие во всех отношениях операции. Конечно, можно вспомнить переходы Захаряна в «Реал Сосьедад» или Сафонова в «ПСЖ» за € 20 млн, но это единичные случаи и касаются очевидно талантливых футболистов с перспективой.

Конкретно по Сперцяну даже после чемпионского сезона «Краснодара» не наблюдалось изобилия предложений. В «Аяксе», например, эту идею на уровне совета директоров зарубили. «Боруссия» из Дортмунда тоже интересовалась Эдуардом, однако даже не сформулировала предложение, оценив трансфер как слишком сложный для реализации. Те же, кто был готов обсуждать переход Сперцяна, по всей видимости, не готовы были платить много. Либо они не могут адекватно оценить уровень футболиста из РПЛ ввиду неучастия российских команд в еврокубках, либо опасаются критики в своих странах или других последствий. Поэтому в отношении Сперцяна все обсуждения велись в районе € 15-20 млн. Допускаю, что за Эдуарда «Краснодар» мог бы выручить плюс-минус ту же сумму, как за Сафонова.

Естественно, мы не могли совсем не повысить Сперцяна после «золотого» сезона «Краснодара». Тем более что сами же признали его игроком сезона. Но, подняв его стоимость летом до € 25 млн, мы летом заметили, что реальные предложения до этой суммы не дотягивают. Поэтому было бы странно и дальше повышать его гипотетическую цену. Если летом Эдуард всё же переедет в Европу, сумма трансфера вряд ли превысит € 15-20 млн.

На одном уровне со Сперцяном на Transfermarkt теперь котируется Батраков, но в случае Алексея есть важная оговорка: он молод, а в Европе сейчас огромный спрос на молодых талантов, поэтому у него есть потенциал, чтобы ещё немного подорожать. Во многом это будет зависеть от второй части сезона — как он себя проявит и чьё внимание привлечёт. У зрелых футболистов это окно возможностей значительно меньше, чем у молодых», — рассказал Заводник корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.