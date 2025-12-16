«За такими тренерами будущее». В «Урале» объяснили назначение Василия Березуцкого

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему было принято решение утвердить в должности главного тренера первой команды Василия Березуцкого. Отметим, что Березуцкий сменил на этом посту Мирослава Ромащенко. «Урал» по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari, отставая от лидирующего «Факела» на семь очков.

«Да, Василий Владимирович начинающий тренер. Но когда ставить серьёзные задачи, если не сейчас? Он много поработал с опытными тренерами, с Леонидом Слуцким. С «Сабахом» взял кубок Азербайджана, а им противостояли очень серьёзные команды в том турнире: «Карабах» в полуфинале, «Нефтчи» в финале. Мы верим в Василия, это один из самых перспективных отечественных тренеров, за ним и такими, как он, будущее.

Сейчас самое подходящее время для перестановок. У Василия будет полтора месяца на то, чтобы познакомиться с игроками, будет знать коллектив, возможно, пригласит новых футболистов», — сказал Иванов в эфире программы «Стенд», которую в том числе транслировала пресс-служба «Урала».