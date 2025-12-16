Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«За такими тренерами будущее». В «Урале» объяснили назначение Василия Березуцкого

«За такими тренерами будущее». В «Урале» объяснили назначение Василия Березуцкого
Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему было принято решение утвердить в должности главного тренера первой команды Василия Березуцкого. Отметим, что Березуцкий сменил на этом посту Мирослава Ромащенко. «Урал» по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari, отставая от лидирующего «Факела» на семь очков.

«Да, Василий Владимирович начинающий тренер. Но когда ставить серьёзные задачи, если не сейчас? Он много поработал с опытными тренерами, с Леонидом Слуцким. С «Сабахом» взял кубок Азербайджана, а им противостояли очень серьёзные команды в том турнире: «Карабах» в полуфинале, «Нефтчи» в финале. Мы верим в Василия, это один из самых перспективных отечественных тренеров, за ним и такими, как он, будущее.

Сейчас самое подходящее время для перестановок. У Василия будет полтора месяца на то, чтобы познакомиться с игроками, будет знать коллектив, возможно, пригласит новых футболистов», — сказал Иванов в эфире программы «Стенд», которую в том числе транслировала пресс-служба «Урала».

Материалы по теме
«Мы немного испугались за наше будущее». В «Урале» объяснили отставку Мирослава Ромащенко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android