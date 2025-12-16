В Transfermarkt высоко оценили перспективы трансфера Батракова и Кисляка в Европу

Руководитель отдела рыночных стоимостей портала Transfermarkt Артём Заводник высказался о повышении трансферного ценника хавбека ПФК ЦСКА Матвея Кисляка. Также он оценил перспективы Кисляка и полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова по переезду в Европу.

«Больше всех в РПЛ прибавил в стоимости относительно сентябрьского релиза Кисляк — с € 16 млн до € 20 млн. Тут нужно напомнить, что другого молодого таланта сборной России Батракова мы повысили до этого уровня ещё в сентябре и сейчас добавили к его цене всего € 2 млн. Стоимость Кисляка мы осенью тоже практически удвоили, но она продолжает расти, поскольку он ещё не достиг определённого потолка. По нашим оценкам, для чемпионата России он составляет около € 25 млн. Плюс сейчас мы наблюдаем на рынке очень высокий спрос на молодых футболистов и готовность клубов платить за них большие деньги. В этой гонке вооружений клубы готовы платить даже ещё не за подтверждённое качество, а за потенциал. Особенно заметно это на примере чемпионатов Франции, Португалии. Поэтому шансы футболистов вроде Кисляка и Батракова на хороший трансфер в Европу за приличные деньги растут. Поэтому и их стоимости на Transfermarkt растут такими сумасшедшими для нашего чемпионата темпами. Не помню, когда мы за один раз в РПЛ повышали стоимость игрока сразу на € 8-10 млн. А Батраков со старта сезона вырос с € 12 млн до € 25 млн. У Кисляка же рост составил 150% — с € 8 млн до € 20 млн», — сказал Заводник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.