Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Transfermarkt высоко оценили перспективы трансфера Батракова и Кисляка в Европу

В Transfermarkt высоко оценили перспективы трансфера Батракова и Кисляка в Европу
Комментарии

Руководитель отдела рыночных стоимостей портала Transfermarkt Артём Заводник высказался о повышении трансферного ценника хавбека ПФК ЦСКА Матвея Кисляка. Также он оценил перспективы Кисляка и полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова по переезду в Европу.

«Больше всех в РПЛ прибавил в стоимости относительно сентябрьского релиза Кисляк — с € 16 млн до € 20 млн. Тут нужно напомнить, что другого молодого таланта сборной России Батракова мы повысили до этого уровня ещё в сентябре и сейчас добавили к его цене всего € 2 млн. Стоимость Кисляка мы осенью тоже практически удвоили, но она продолжает расти, поскольку он ещё не достиг определённого потолка. По нашим оценкам, для чемпионата России он составляет около € 25 млн. Плюс сейчас мы наблюдаем на рынке очень высокий спрос на молодых футболистов и готовность клубов платить за них большие деньги. В этой гонке вооружений клубы готовы платить даже ещё не за подтверждённое качество, а за потенциал. Особенно заметно это на примере чемпионатов Франции, Португалии. Поэтому шансы футболистов вроде Кисляка и Батракова на хороший трансфер в Европу за приличные деньги растут. Поэтому и их стоимости на Transfermarkt растут такими сумасшедшими для нашего чемпионата темпами. Не помню, когда мы за один раз в РПЛ повышали стоимость игрока сразу на € 8-10 млн. А Батраков со старта сезона вырос с € 12 млн до € 25 млн. У Кисляка же рост составил 150% — с € 8 млн до € 20 млн», — сказал Заводник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Матвей Кисляк стал самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES
Истории
Матвей Кисляк стал самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android