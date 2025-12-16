Скидки
Эксперт Transfermarkt: Кордоба сейчас оценивается на одном уровне с Роналду

Руководитель отдела рыночных стоимостей портала Transfermarkt Артём Заводник объяснил снижение трансферного ценника форварда «Краснодара» Джона Кордобы по итогам последнего обновления. Рыночная стоимость колумбийца упала с € 12 млн до € 10 млн.

«Нужно объяснить, почему мы снизили Джона Кордобу — с € 12 млн до € 10 млн. Никто не оспаривает его огромный вклад в успехи «Краснодара», но фактор возраста тут перевешивает все остальные. Кордобе 32 года, а к концу сезона будет 33. Обычно после 30 рост стоимости футболиста замедляется, а после 32 — начинает снижаться. Эта тенденция необратима и касается всех футболистов, вплоть до Месси и Роналду. Прямо сейчас Кордоба входит по стоимости в топ-10 нападающих мира старше 32 лет. Он оценивается на одном уровне с Роналду и опережает по стоимости Гризманна, Морату, Левандовского — при том что они играют в топовых чемпионатах», — сказал Заводник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

