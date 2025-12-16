Орлов допустил, что в тяжёлой травме Шилова виноваты тренеры «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о тяжёлой травме молодого игрока «Зенита» Вадима Шилова. У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки колена. По предварительным прогнозам, восстановление от такой травмы займёт не менее полугода.

«Шилов — скоростной. Жалко, он получил травму — передняя крестообразная связка… Но если проанализировать, я 12 лет заведовал кафедрой футбола в университете. И весь этот опорно-двигательный аппарат, все эти мышцы — там всё это изучают. Анатомия, физиология, биомеханика и даже биохимия, потому что кровь очень много значит. Есть же тренер по физподготовке. Если игрок получает такую травму, то либо мышца недогружена, либо перегружена. А это очень важно тренеру определить. Шилов же в последнее время вообще везде играл — и в дубле, и за основу», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».