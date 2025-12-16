Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» хотел, чтобы я ушёл, и от этого мне очень больно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что манкунианский клуб был готов с ним расстаться прошлым летом. В летнее окно — 2025 появились слухи, что Бруну может перебраться в некий саудовский клуб, однако хавбек остался в Англии.

«Клуб хотел, чтобы я ушёл летом, и эта мысль прочно засела у меня в голове. Я говорил об этом директорам, но, думаю, им просто не хватило смелости принять такое решение. Я решил остаться – отчасти по семейным обстоятельствам, но ещё и потому, что искренне люблю этот клуб. Разговор с тренером тоже повлиял на меня. Однако со стороны руководства ощущалось нечто вроде: «Если ты уйдёшь, мы особо не расстроимся».

Мне от этого очень больно. Даже не столько больно, сколько грустно, ведь меня абсолютно не в чем упрекнуть. Я всегда в строю, всегда играю. Выкладываюсь без остатка. А потом смотришь по сторонам и видишь футболистов, которые не ценят клуб так же сильно и не защищают его. Вот от этого становится по-настоящему грустно», — приводит слова Фернандеша Sport Witness.