Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вирджил ван Дейк подчеркнул важность стабильности в игре «Ливерпуля»

Вирджил ван Дейк подчеркнул важность стабильности в игре «Ливерпуля»
Комментарии

Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал игру своего клуба. Сейчас мерсисайдцы занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и девятое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов.

«Я вижу, что у всех нас есть воля изменить ситуацию, есть желание и энергия для того, чтобы сделать это. Важнее всего то, что происходит на поле. Именно на это мы можем и хотим повлиять.

Мы хотим обладать стабильностью в нашей игре. Именно её я наблюдаю почти всё время, которое я играю за «Ливерпуль». Нам просто нужно продолжать в том же духе и сохранять спокойствие», – приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Салах побил рекорд Руни в АПЛ в первом матче за «Ливерпуль» после конфликта со Слотом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android