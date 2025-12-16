Вирджил ван Дейк подчеркнул важность стабильности в игре «Ливерпуля»

Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал игру своего клуба. Сейчас мерсисайдцы занимают седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и девятое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов.

«Я вижу, что у всех нас есть воля изменить ситуацию, есть желание и энергия для того, чтобы сделать это. Важнее всего то, что происходит на поле. Именно на это мы можем и хотим повлиять.

Мы хотим обладать стабильностью в нашей игре. Именно её я наблюдаю почти всё время, которое я играю за «Ливерпуль». Нам просто нужно продолжать в том же духе и сохранять спокойствие», – приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.