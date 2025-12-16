Брендан Роджерс стал главным тренером саудовской «Аль-Кадисии»

52-летний североирландский специалист Брендан Роджерс назначен главным тренером саудовской «Аль-Кадисии». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с Роджерсом заключён на 2,5 года. Официальная презентация тренера состоится завтра, когда он встретится со СМИ.

Роджерс тренировал «Ливерпуль» с 2012 по 2015 год, а также работал в «Селтике» и «Лестере». С «Ливерпулем» он стал серебряным призёром АПЛ в 2014 году.

За свою карьеру Роджерс провёл более 300 матчей в английской Премьер-лиге. Он вывел «Ливерпуль» на историческое второе место и установил клубный рекорд — 101 гол за сезон. Также он выиграл Кубок Англии с «Лестером» в 2021 году и завоевал 11 крупных трофеев с «Селтиком».