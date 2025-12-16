Скидки
Экс-игрок «Ливерпуля» Роберто Фирмино заявил, что дважды отказывался от перехода в «Реал»

Экс-игрок «Ливерпуля» Роберто Фирмино заявил, что дважды отказывался от перехода в «Реал»
Бывший нападающий «Хоффенхайма» и «Ливерпуля», а ныне футболист катарского «Аль-Садда» Роберто Фирмино заявил, что дважды отказывался от перехода в мадридский «Реал».

«Я дважды отказывался от предложения «Реала». Перед переходом в «Ливерпуль» и незадолго до того, как оказался в Саудовской Аравии», — приводит слова Фирмино AllThingsBrazil в социальной сети X.

Фирмино выступал за «Ливерпуль» с 2015 по 2023 год. В составе мерсисайдцев бразилец выиграл английскую Премьер-лигу, внутренние кубки, Лигу чемпионов УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2023-м Роберто присоединился к саудовскому «Аль-Ахли», за который играл два года.

