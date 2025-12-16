Скидки
«Прыгай на песке всё время». Орлов рассказал о необычном совете от отца

«Прыгай на песке всё время». Орлов рассказал о необычном совете от отца
Комментарии

Известный футбольный комментатор и бывший игрок ленинградского «Динамо» Геннадий Орлов рассказал о необычном совете от своего отца. Эта рекомендация позволила Орлову избежать травм коленей и голеностопов по ходу игровой карьеры.

«Мне повезло, у меня отец был тренером по футболу. По поводу опорно-двигательного аппарата он мне сразу сказал: «Сынок, если ты хочешь играть в футбол, пожалуйста, начинай прыгать на песке всё время». Укреплять колени, голеностоп, всю эту систему. И у меня — тьфу-тьфу… У меня другая проблема — межпозвоночные грыжи, но это уже результат падений, травм», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Комментарии
