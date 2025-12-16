Думбия: каждый матч против «Спартака» — война! Всегда понимал, что нет пути, кроме победы

Бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия поделился воспоминаниями о принципиальных противостояниях с красно-белыми.

— Что или кто для вас «Спартак»?

— О, я помню эти дерби! Каждый матч против «Спартака» — это война! Когда нам предстоял матч против «Спартака», я всегда понимал, что нет никакого другого пути, кроме победы. Я это отчётливо осознавал. И делал всё, чтобы выиграть.

— Вагнер Лав рассказывал, что они с бразильцами из ЦСКА и «Спартака» здорово общались. Могли даже перед самым дерби сидеть друг у друга дома и ужинать. У вас что-то такое было?

— У меня нет. Бразильцев в РПЛ тогда было много, поэтому они и проводили много времени вместе. Они же все говорили на одном языке. А я тогда нормально разговаривал, по сути, только на французском. А других франкоязычных игроков в лиге практически не было. Только потом в ЦСКА появился Цубер, который хоть немного говорил по-французски. Поэтому у меня таких историй не было. Да и не стал бы я перед дерби ужинать с кем-то из «Спартака». Повторюсь, для меня матчи против них были как война, — приводит слова Думбия Legalbet.

Сейду Думбия выступал за ЦСКА с июля 2010 по январь 2015 года, а затем перешёл в итальянскую «Рому». В августе 2015 года форвард вернулся в московский клуб на правах аренды, после чего в декабре того же года покинул команду окончательно. Вместе с ЦСКА Думбия трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал национальный кубок и один раз — Суперкубок. Кроме того, он дважды завоёвывал звание лучшего бомбардира чемпионата России.