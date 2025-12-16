Думбия — о Челестини в ЦСКА: отличный тренер, который возглавил великую команду

Бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия высоко оценил работу главного тренера команды Фабио Челестини, отметив его особенную философию.

— Видел, как вы тепло общались с Фабио Челестини после одного из матчей. Вы с ним пересекались в Швейцарии?

— Да, мы с Фабио пересекались. Я знаю его уже давно. Могу сказать, что ЦСКА очень повезло с Челестини! Когда он начал работать в Швейцарии, я сразу понял, что у него есть своя особенная философия, которая помогает ему добиваться отличных результатов, где бы он ни работал. Поэтому для меня вообще не стал удивлением тот факт, что он возглавил ЦСКА. Он отличный тренер, который возглавил великую команду. Моё единственное пожелание Фабио — чтобы его работа в ЦСКА была плодотворной и принесла клубу долгожданное чемпионство, — приводит слова Думбия Legalbet.

Фабио Челестини возглавил московский ЦСКА в июне 2025 года. В текущем сезоне-2025/2026 под руководством швейцарца армейцы набрали 36 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. До назначения в российский клуб Челестини тренировал ряд швейцарских команд, включая «Лугано», «Люцерн», «Сьон» и «Базель».