Тренер «Гвадалахары»: наше поле — не лучшее в мире, но мы делаем всё возможное

Тренер «Гвадалахары»: наше поле — не лучшее в мире, но мы делаем всё возможное
Комментарии

Главный тренер футбольного клуба третьего дивизиона «Гвадалахара» Пере Марти признал, что состояние газона на домашнем стадионе его команды далеко от идеального, в преддверии матча 1/16 финала Кубка Испании с «Барселоной».

Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
16 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Гвадалахара
Гвадалахара
Не начался
Барселона
Барселона
«Должен признаться, состояние нашего поля далеко не идеальное. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы исправить ситуацию, но, откровенно говоря, это не «Камп Ноу» и не «Сантьяго Бернабеу». Нам как команде с определённым стилем игры и игроками очень важно иметь качественный газон», — приводит слова Пере Марти Marca.

Встреча между «Гвадалахарой» и «Барселоной» запланирована на 16 декабря. Стоит отметить, что Пере Марти не сможет присутствовать на тренерской скамейке команды из-за дисквалификации.

Пере Марти возглавил «Гвадалахару» в июле 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По состоянию на 16 декабря 2025 года команда под его руководством продолжает борьбу в Кубке Испании.

Новости. Футбол
