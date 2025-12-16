Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарём 2025 года по версии ФИФА

Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарём в мировом футболе по итогам 2025 года по версии ФИФА. Он стал лауреатом премии FIFA The Best. Об этом сообщает пресс-служба «Манчестер Сити» в социальных сетях.

На награду также претендовали Алисон («Ливерпуль» и Бразилия), Тибо Куртуа («Реал» Мадрид и Бельгия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» и Аргентина), Мануэль Нойер («Бавария» и Германия), Давид Райя («Арсенал» и Испания), Ян Зоммер («Интер» и Швейцария) и Войцех Щенсны («Барселона» и Польша).

Церемония вручения наград FIFA The Best состоится сегодня, 16 декабря. Начало мероприятия — в 20:00 мск.