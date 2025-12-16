Скидки
«Локомотив» — лидер по метрике xG после первого круга РПЛ, московское «Динамо» — второе

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги представила данные по метрике xG (ожидаемые голы) среди клубов высшего дивизиона после первого круга сезона-2025/2026. Так, лучшей командой по xG стал «Локомотив» — 34,9 при 39 забитых мячах. На втором месте в рейтинге расположилось московское «Динамо» (xG — 33,4; голов — 27). Тройку лидеров замкнул «Краснодар» (xG — 33,1; голов — 37).

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимают чёрно-зелёные, набравшие 40 очков. На второй строчке расположился «Зенит» (39), на третьей — «Локомотив» (37).

Текущий сезон Российской Премьер-Лиги возобновится в конце февраля.

