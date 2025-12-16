Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике дал показания по делу Негрейры

Луис Энрике дал показания по делу Негрейры
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал показания в рамках дела Негрейры. Испанский специалист, тренировавший «Барселону» с 2014 по 2017 год, был допрошен в формате видеоконференции.

Расследование ведётся по обвинению в выплате «Барселоной» более € 7,3 млн Хосе Марии Негрейре, который ранее возглавлял Технический комитет арбитров. Президент клуба Жоан Лапорта заявил, что платежи предназначались для предоставления отчётов с рекомендациями по вопросам судейства, однако Энрике отрицает, что он когда-либо их видел.

«За шесть лет моей работы тренером никто не показывал мне эти отчёты. Их не видел ни я, ни кто-либо из членов моего штаба», – приводит слова Энрике RMC Sport.

Материалы по теме
Флорентино Перес: дело Негрейры — самый серьёзный скандал в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android