Луис Энрике дал показания по делу Негрейры

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал показания в рамках дела Негрейры. Испанский специалист, тренировавший «Барселону» с 2014 по 2017 год, был допрошен в формате видеоконференции.

Расследование ведётся по обвинению в выплате «Барселоной» более € 7,3 млн Хосе Марии Негрейре, который ранее возглавлял Технический комитет арбитров. Президент клуба Жоан Лапорта заявил, что платежи предназначались для предоставления отчётов с рекомендациями по вопросам судейства, однако Энрике отрицает, что он когда-либо их видел.

«За шесть лет моей работы тренером никто не показывал мне эти отчёты. Их не видел ни я, ни кто-либо из членов моего штаба», – приводит слова Энрике RMC Sport.