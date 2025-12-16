Суд обязал «ПСЖ» выплатить Килиану Мбаппе € 61 млн — RMC Sport

Суд обязал французский «ПСЖ» выплатить экс-нападающему команды Килиану Мбаппе € 61 млн по делу о компенсации зарплаты. Решение было принято единогласно, приговор подлежит немедленному исполнению, сообщает известное онлайн-издание RMC Sport.

Напомним, в ноябре 2025 года сообщалось, что Мбаппе требует от «ПСЖ» компенсацию в размере € 263 млн. В эту сумму входят невыплаченные нападающему зарплата и премиальные после завершения контракта, а также компенсация за то, как с ним обращались в команде.

Килиан покинул «Пари Сен-Жермен» летом 2024 года на правах свободного агента. Футболист присоединился к мадридскому «Реалу», за который выступает и по сей день.