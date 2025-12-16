Скидки
Главная Футбол Новости

«Если он преступник, то что делать?!» Орлов высказался о Квинси Промесе

«Если он преступник, то что делать?!» Орлов высказался о Квинси Промесе
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об экс-футболисте «Спартака» Квинси Промесе. Футболист приговорён к длительному тюремному сроку в Нидерландах за контрабанду наркотиков и поножовщину с родственником. Сейчас он пребывает в ОАЭ, однако ему грозит экстрадиция на родину.

«У нас немножко люди… Есть же фраза из церковных книг: «Не сотвори себе кумира». И люди готовы игроку всё простить, когда влюблены в него, когда он забивает. Как московский «Спартак» простил этого преступника, который сбежал в Дубай, как его… Квинси Промес! Хотели, чтоб он возвратился, «мы не выдадим его в Голландию». И это только ради того, чтобы он забивал голы за «Спартак»… Ну, ребята, есть же какие-то общечеловеческие ценности и понятия. Если он преступник, что делать?!» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

