Ромелу Лукаку готовится к возвращению, форвард «Наполи» — в заявке на Суперкубок Италии

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку, отсутствующий на поле с середины августа из-за травмы, готовится к возвращению в строй. 32-летний бельгийский форвард будет включён в заявку команды на полуфинальный матч за Суперкубок Италии с «Миланом». Это станет его первым появлением в официальных играх текущего сезона. Об этом сообщает Football Italia.

Ромелу Лукаку получил травму в августе во время товарищеского матча с греческим «Олимпиакосом». Медицинское обследование выявило у игрока разрыв связок бедра, что повлекло за собой длительный период восстановления. Из-за этого повреждения бельгиец пропустил все официальные встречи «Наполи» с начала футбольного года, не проведя ни одной минуты на поле в текущем сезоне.

Контракт Ромелу Лукаку с итальянским клубом действует до июня 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

