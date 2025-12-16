Скидки
Геннадий Орлов рассказал о своём отношении к Артёму Дзюбе

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о своём отношении к форварду «Акрона» Артёму Дзюбе.

«Дзюба был выдающимся игроком. Что касается его поведения за пределами поля, я с годами понял, что не надо обращать на это внимание. Одно дело человек, а другое дело — мастер своей игры. Поэтому я делаю акцент на это», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, поразив ворота «Крыльев Советов» (0:2) во встрече 20-го тура Мир РПЛ сезона-2024/2025, которая состоялась 9 марта. Этот гол стал 234-м для форварда во всех турнирах. Также он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

