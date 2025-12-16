Алексей Батраков и Эдуард Сперцян — самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян стали самыми дорогими игроками Мир РПЛ по версии Transfermarkt после обновления рыночных стоимостей футболистов высшего российского дивизиона. Сперцян и Батраков оцениваются в € 25 млн каждый.

После первого круга Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 40 очков по результатам 18 проведённых встреч. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (39), тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (37).

Выиграй iPhone 17 в новогоднем ледяном заезде ИГРАТЬ

Нынешний сезон РПЛ возобновится в конце февраля.