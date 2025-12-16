Эрнесто Вальверде отрицает получение судейских отчётов, связанных с делом Негрейры

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде дал показания по «делу Негрейры». Согласно обвинению, «Барселона» с 2001 по 2018 год выплатила более € 7,3 млн Хосе Негрейре, который возглавлял Технический комитет арбитров.

Представители клуба утверждают, что платежи были предназначены для предоставления отчётов с рекомендациями по вопросам судейства, однако Вальверде, возглавлявший каталонцев с 2017 по 2020 год, заявил, что никогда их не видел.

«Я не запрашивал и не получал отчёты. У меня никогда не было к ним доступа, я не использую их в своей работе.

Эта опция, как правило, доступна в клубах. Она существует в «Атлетик» Бильбао». Возможно, она существовала и в «Барселоне». Я не просил об этом и не хотел этого», – приводит слова Вальверде RMC Sport.