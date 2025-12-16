Скидки
Гоцук и Берковский расторгли контракты с турецким «Сериком» из-за долгов

Гоцук и Берковский расторгли контракты с турецким «Сериком» из-за долгов
Защитник Кирилл Гоцук и полузащитник Илья Берковский завершили сотрудничество с турецким футбольным клубом «Серик Беледиеспор». По информации источника, знакомого с ситуацией, причиной расторжения контрактов послужили задолженности по зарплате со стороны клуба. Футболисты покинули команду вслед за бывшим главным тренером Сергеем Юраном и защитником Дмитрием Тихим, которые ранее уже столкнулись с аналогичными проблемами. Оба игрока планируют вернуться в Россию.

Ранее защитник Дмитрий Тихий уже публично сообщал о финансовых трудностях в турецкой команде. По его словам, «Серик Беледиеспор» до сих пор имеет перед ним долг по зарплате за четыре месяца, которые он провёл в составе клуба.

Бывший тренер «Серика» Сергей Юран, который руководил командой с июля по октябрь 2025 года, также подтвердил наличие невыплаченных средств. Из-за этих задолженностей специалист ранее подал официальную жалобу в Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА). Юран уточнил, что российские легионеры Кирилл Гоцук и Илья Берковский готовятся последовать его примеру и также направить соответствующие обращения в международные футбольные инстанции для защиты своих финансовых прав.

