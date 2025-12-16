Кисляк, Глебов и Педро — самые подорожавшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt произвёл обновление рыночных стоимостей футболистов команд Мир РПЛ. Так, самыми подорожавшими игроками среди всех клубов высшего российского дивизиона стали полузащитник и вингер ЦСКА Матвей Кисляк и Кирилл Глебов, а также крайний нападающий «Зенита» Педро. Кисляк прибавил в стоимости € 4 млн и теперь оценивается в € 20 млн. Глебова оценивают в € 8 млн (+ € 3 млн), Педро — в € 15 (+ € 3 млн).

После первого круга Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 40 очков по результатам 18 проведённых встреч.

На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (39), тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (37).