«Лацио» станет вторым футбольным клубом, позвонившим в колокол на Уолл-стрит

Президент «Лацио» Клаудио Лотито завил, что его сын Энрико, также работающий в системе клуба, позвонит в колокол на Уолл-стрит. Таким образом он закроет дневные торги на фондовой бирже.

Сам звон колокола является символическим актом, однако его можно рассматривать как первый шаг к выходу клуба на фондовую биржу Нью-Йорка. Сейчас клуб испытывает ряд финансовых трудностей, которые особенно ярко проявились в виде летнего запрета на трансферы от ФИФА.

«Завтра мой сын Энрико позвонит в колокол на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это будет второй раз, когда это сделает футбольный клуб. До нас это делал только «ПСЖ», – приводит слова Лотито La Gazzetta dello Sport.