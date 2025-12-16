Созин: переход Веры в «Локо» показывает — клуб не хочет бороться за первые места

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о готовящемся переходе полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив». Ранее «Чемпионат» сообщал, что Вера подпишет контракт с железнодорожниками с зарплатой 5 млн рублей в месяц.

«Ещё до официального заключения контракта все инсайдеры объявили, что Лукас Вера переходит в «Локомотив». Даже сообщили маршрут, по которому он прилетит в Москву и куда улетит потом.

Неужели в «Локомотиве» забыли, что у Веры уже был маршрут, проложенный в клуб? И, не доехав до «Локо», Вера показал: человек он ненадёжный. В чём сейчас цель его перехода? Во-первых, он уже обманывал клуб. Во-вторых, полгода просто не играл. Да, в прошлом сезоне где-то ещё выходил за «Химки» время от времени, но что было потом?

Я вижу тут только одно объяснение: Вера – недорогой, стоит всего несколько миллионов агентам. Но разве он усилит команду? Заменит Баринова? Может, усилит скамейку? Хотя там и так всё прекрасно: есть, например, Годяев и Салтыков.

Летом «Локо» взял Рамиреса, хотя я думал, что этот защитник уже давно закончил. И, выходя на поле, Рамирес чётко показывает, как играть не нужно. Сейчас берут такого же Веру – человека, который клубу не помощник. Этот переход плюс Рамирес показывают – «Локо» за первые места бороться не хочет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».