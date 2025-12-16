Скидки
В «Урале» рассказали о планах клуба на зимнее трансферное окно — 2026

В «Урале» рассказали о планах клуба на зимнее трансферное окно — 2026
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, планируют ли чёрно-оранжевые совершать какие-либо приобретения в зимнее трансферное окно — 2026.

«Я сам пока не знаю, какой у нас будет бюджет на трансферы, поэтому о чём-то конкретном говорить преждевременно. Но, может быть, с несколькими футболистами расстанемся, на их место будем брать новых. Однако я никогда без главного тренера не принимаю решения по игрокам. Если главный тренер скажет «да», то мы будем брать игрока. А так, покупать ради покупки – это не наш метод. Поэтому надо подождать, и, как только у нас кто-то появится, мы сразу же сообщим нашим болельщикам об этом», — заявил Иванов в эфире программы «Стенд», которую в том числе транслировала пресс-служба «Урала».

«Урал» по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari, отставая от лидирующего «Факела» на семь очков.

