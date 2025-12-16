Скидки
«Барселона» может усилить состав защитником из клуба АПЛ — ESPN

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Астон Виллы» Пау Торресу. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, 28-летний футболист рассмотрит вариант с возвращением в Испанию, если каталонский клуб предпримет серьёзные шаги для его подписания. В стане сине-гранатовых ищут защитника на продолжительный период, который мог бы играть в паре с Пау Кубарси.

В нынешнем сезоне Торрес принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

