Экс-защитник «Арсенала» Томиясу пополнил состав «Аякса»

Экс-защитник «Арсенала» Томиясу пополнил состав «Аякса»
Амстердамский «Аякс» на официальном сайте сообщил о переходе в команду бывшего защитника лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу.

Срок действия трудового договора футболиста с его новым клубом рассчитан до лета 2026 года. В последние годы Томиясу испытывал трудности с коленом, из-за чего в прошлом сезоне он провёл на поле за «Арсенал» всего шесть минут.

«Такэхиро зарекомендовал себя как отличный защитник с большим опытом выступлений в нескольких ведущих лигах. Он умный футболист, одинаково хорошо владеющий обеими ногами. Вместе с отделом скаутинга и тренерским штабом мы просмотрели много видеозаписей с его участием за последние недели, и все полны энтузиазма. Его история травм также была важным фактором. С самого начала он усердно работал над восстановлением, медицинский персонал тщательно его обследовал, и как только будет оформлено его разрешение на работу, он сможет немедленно присоединиться к групповым тренировкам», — приводит слова спортивного директора Марийна Бойкера официальный сайт амстердамцев.

