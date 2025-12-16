В турецком «Серике» подтвердили расторжение контрактов с россиянами Гоцуком и Берковским

Генеральный директор турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Барыш Гючлу подтвердил расторжение контрактов с российскими футболистами Кириллом Гоцуком и Ильёй Берковским.

«Да, это правда. Мы расторгли с ними контракты по обоюдному согласию. Расстаёмся с уважением», — сообщил Барыш Гючлу корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что причиной расторжения контрактов послужили задолженности по зарплате со стороны клуба. Футболисты покинули команду вслед за бывшим главным тренером Сергеем Юраном и защитником Дмитрием Тихим, которые ранее уже столкнулись с аналогичными проблемами. Оба игрока планируют вернуться в Россию.

