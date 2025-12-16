Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В турецком «Серике» подтвердили расторжение контрактов с россиянами Гоцуком и Берковским

В турецком «Серике» подтвердили расторжение контрактов с россиянами Гоцуком и Берковским
Комментарии

Генеральный директор турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Барыш Гючлу подтвердил расторжение контрактов с российскими футболистами Кириллом Гоцуком и Ильёй Берковским.

«Да, это правда. Мы расторгли с ними контракты по обоюдному согласию. Расстаёмся с уважением», — сообщил Барыш Гючлу корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что причиной расторжения контрактов послужили задолженности по зарплате со стороны клуба. Футболисты покинули команду вслед за бывшим главным тренером Сергеем Юраном и защитником Дмитрием Тихим, которые ранее уже столкнулись с аналогичными проблемами. Оба игрока планируют вернуться в Россию.

Выиграй iPhone 17 в новогоднем ледяном заезде
Выиграй iPhone 17 в новогоднем ледяном заезде
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranym6Fi4J
Материалы по теме
Гоцук и Берковский расторгли контракты с турецким «Сериком» из-за долгов

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android