Алеррандро из ЦСКА уступил брату чемпиона мира — 2022 в голосовании ФИФА за гол года

Сантьяго Монтьель, вингер аргентинского «Индепендьенте» и двоюродный брат чемпиона мира — 2022 в составе сборной Аргентины Гонсало Монтьеля, стал обладателем премии Пушкаша — ежегодного приза ФИФА за самый красивый гол.

Первое место в голосовании занял гол 25-летнего футболиста, забитый ударом через себя с дальнего расстояния, в матче «Индепендьенте» с «Индепендьенте Ривадавия» 11 мая 2025 года.

Монтьель обошёл в голосовании форварда московского ЦСКА Алеррандро, который также был в числе номинантов с голом за «Виторию» в ворота «Крузейро». Видео гола Алеррандро и других номинантов можно посмотреть на официальном сайте ФИФА.