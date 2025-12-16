Скидки
«Нет никакой ответственности. Это ненормально». Хаби Алонсо — о деле Негрейры

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о деле Негрейры.

«Во-первых, мы разделяем позицию клуба и президента. Думаю, мы её разделяем и отстаиваем. Сейчас сложно ответить; нам пришлось бы копаться в архивах. Самое важное — это то, что ради блага футбола правда о произошедшем должна выйти наружу.

Все судьи совершают ошибки, но здесь дело должно быть расследовано, и виновные должны быть привлечены к ответственности. То, что произошло здесь, очень удивительно за границей; нет никакой ответственности или последствий. Это ненормально, и к этому нельзя относиться легкомысленно», — приводит слова Хаби Алонсо Sport.es.

Ранее президент «сливочных» Флорентино Перес назвал случившееся самым серьёзным скандалом в футболе.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

