Экс-тренер сборной Франции Доменек раскритиковал работу Де Дзерби в «Марселе»

Экс-тренер сборной Франции Доменек раскритиковал работу Де Дзерби в «Марселе»
Комментарии

Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек раскритиковал подход своего коллеги из «Марселя» Роберто Де Дзерби к работе в контексте стиля игры провансальцев.

«Все проблемы команды появляются из-за недостатка организации. Несёт ли Роберто Де Дзерби ответственность за это? Безусловно. Как «Марсель» может быть настолько разрозненным во время игры? Они начинают с одного принципа: хотят развивать игру, заманивать соперника в глубину поля, но их пять или шесть раз на этом ловили. В какой-то момент нужно что-то изменить, сделать что-то иначе», — приводит слова Доменека L'Equipe.

На данный момент «Олимпик» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1.

