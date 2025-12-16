Скидки
«У «Реала» обострение «барселонита». Лапорта — о словах Переса насчёт дела Негрейры

«У «Реала» обострение «барселонита». Лапорта — о словах Переса насчёт дела Негрейры
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слова главы мадридского «Реала» Флорентино Переса, ранее вновь упомянувшего дело Негрейры, которое он назвал «самым серьёзным скандалом в современном футболе».

«Это «барселонит», теперь уже острый «барселонит». Вижу, что он проник в самое сердце мадридизма. Больше нечего сказать, нам больше нечего сказать», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

