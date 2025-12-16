«У них нет болельщиков. Ты приходишь на стадион и ничего не чувствуешь». Сауль — о «Реале»

Бывший игрок «Атлетико» Мадрид Сауль Ньигес, на данный момент выступающий за «Фламенго», ответил на вопрос об уровне поддержки бразильского клуба, сравнив его с болением фанатов мадридского «Реала».

– Что для тебя «Фламенго»?

– Сказать, что это гигантский клуб, — это ничего не сказать. Как организация он феноменален с точки зрения инфраструктуры, но больше всего удивляет его фанатская база. Самая большая в мире по численности. У меня с ними связь с самого первого дня, и я надеюсь принести им ещё больше радости в следующем году.

– Если проводить параллель, похож ли «Фламенго» на «Реал» Мадрид?

– Он больше, чем «Реал» Мадрид. На самом деле, у «Реала» нет болельщиков. Они известны, да, своими победами, и они известны во всём мире, поэтому у них есть фанаты. Но вы приходите на стадион и ничего не чувствуете. С другой стороны, вы идёте на «Маракану», культовый стадион, и он всегда полон. На выезде стадион полон болельщиков «Фламенго». Недавно мы играли против «Спорт Ресифе», и нас отправили на другой стадион, потому что иначе наши болельщики не смогли бы попасть на матч. А ведь перелёт занимает три с половиной часа. Прилетаешь в Лиму, и наши болельщики заполняют стадион на 100%. А потом видишь, что стадион «Палмейраса» не полон… И говоришь: «Вот это действительно замечательные болельщики», – приводит слова Сауля AS.