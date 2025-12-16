Жерсон и Жедсон сравнялись по трансферной стоимости после полугода в РПЛ — Transfermarkt

Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш и хавбек санкт-петербургского «Зенита» Жерсон сравнялись по трансферной стоимости после обновления цен футболистов Мир Российской Премьер-Лиги от Transfermarkt.

Оба футболиста теперь стоят € 18 млн. Игрок «Зенита» оценивался в € 22 млн и подешевел на € 4 млн. Стоимость легионера «Спартака» составляла € 20 млн и уменьшилась на € 2 млн. Жерсон и Жедсон присоединились, соответственно, к «Зениту» и «Спартаку» в июле 2025 года.

Жедсон Фернандеш при этом остаётся самым дорогим футболистом в составе красно-белых. Жерсон в своём клубе занимает второе место по цене, уступая соотечественнику Луису Энрике (€ 24 млн).