Итоги церемонии FIFA The Best 2025

Во вторник, 16 декабря, в Дохе завершилась церемония вручении премии FIFA The Best 2025. Лучшим футболистом мира в нынешнем году был выбран вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. Полностью итоги церемонии выглядят следующим образом.

Лучший игрок 2025 года – Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции).

Лучший игрок 2025 года в женском футболе – Айтана Бонмати («Барселона», сборная Испании).

Лучший тренер 2025 года – Луис Энрике («ПСЖ»).

Лучший тренер 2025 года в женском футболе – Сарина Вигман-Глоцбах (сборная Англии).

Команда 2025 года – Доннарумма, Хакими, Пачо, ван Дейк, Мендеш, Палмер, Беллингем, Витинья, Педри, Ямаль, Дембеле.

Команда 2025 года в женском футболе – Хэмптон, Бронз, Батлье, Уильямсон, Паредес, Бонмати, Гихарро, Пина, Кальдентей, Руссо, Путельяс.

Лучший вратарь 2025 года – Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», сборная Италии).

Лучший вратарь 2025 года в женском футболе – Ханна Хэмптон («Челси», сборная Англии).

Лучший гол 2025 года – Сантьяго Монтьель («Индепендьенте», в игре с «Индепендьенте Ривадавия»).

Лучший гол 2025 года в женском футболе – Лизбет Овалле («Тигрес», в игре с «Гвадалахарой»).