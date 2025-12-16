Один из нападающих «Челси» хочет покинуть клуб в январе — Caught Offside

19-летний крайний нападающий «Челси» Тайрик Джордж расстроен отсутствием игровой практики в лондонской команде и активно добивается перехода в другой клуб с целью ускорить свой прогресс. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, интерес к футболисту проявляют «Лидс Юнайтед», «Эвертон», «Фулхэм», «Саутгемптон», «Кристал Пэлас», «РБ Лейпциг» и «Рома». Подчёркивается, что «синие» могут рассмотреть предложения в размере £ 22 млн. Именно такую сумму за переход вингера предлагал «Фулхэм» летом, однако сделка не состоялась.

В нынешнем сезоне Джордж принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

