Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мексиканская футболистка Овалле получила приз за самый красивый гол года в женском футболе

Мексиканская футболистка Овалле получила приз за самый красивый гол года в женском футболе
Комментарии

Мексиканская футболистка «Орландо Прайд» Лизбет Овалле получила приз Марты от ФИФА за самый красивый гол года в женском футболе.

Данная награда является аналогом премии Пушкаша, вручаемой в мужском футболе за самое зрелищное взятие ворот. Женская версия приза названа в честь Марты — бразильской футболистки, которая на данный момент также выступает за «Орландо Прайд». Данная премия вручается с 2024 года, тогда её получила сама Марта. В этом году на награду претендовали 11 футболисток, Марта также была включена в число претенденток.

Лизбет Овалле ранее выступала за «УАНЛ Тигрес» с 2017 по 2025 год.

Материалы по теме
Женская сборная России осталась на 28-м месте в рейтинге ФИФА по итогам 2025 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android