Мексиканская футболистка Овалле получила приз за самый красивый гол года в женском футболе

Мексиканская футболистка «Орландо Прайд» Лизбет Овалле получила приз Марты от ФИФА за самый красивый гол года в женском футболе.

Данная награда является аналогом премии Пушкаша, вручаемой в мужском футболе за самое зрелищное взятие ворот. Женская версия приза названа в честь Марты — бразильской футболистки, которая на данный момент также выступает за «Орландо Прайд». Данная премия вручается с 2024 года, тогда её получила сама Марта. В этом году на награду претендовали 11 футболисток, Марта также была включена в число претенденток.

Лизбет Овалле ранее выступала за «УАНЛ Тигрес» с 2017 по 2025 год.