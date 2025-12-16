Экс-тренер «Урала» Ромащенко: если люди рядом устраивают истерику, это слабые люди

Бывший главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко обратился к аудитории в свой день рождения. Сегодня, 16 декабря, специалисту исполнилось 52 года.

«Результат — это не мгновенный взрыв, а тихий, но уверенный рост. Он появляется не за один день и даже не месяцы, а за счёт кропотливой работы, постоянного совершенствования и упорства. Важна не скорость, а направление, не мгновенный успех, результат, а долгосрочная стратегия. Важна стабильность и курс, который ты выбираешь. А если рядом есть люди, которые устраивают (закатывают) истерику, помни — это слабые люди. С ними вам не по пути.

Помните, самый долгий путь — это путь к себе, и он начинается с маленького шага. Берегите себя и будьте здоровы. Мои 52», — написал Ромащенко на своей странице в социальной сети.