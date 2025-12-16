Агент Батракова считает, что стоимость игрока может достичь € 100 млн

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на то, что интернет-портал Transfermarkt повысил оценочную стоимость 20-летнего футболиста на € 2 млн, из-за чего она достигла отметки в € 25 млн.

«Считаю, что это справедливая оценка, потому что Алексей второй сезон подряд в своей игре двигается дальше. Идёт развитие.

Сложно сказать, какой потолок стоимости. Это же не витрина в магазине — видишь ценник € 25 млн, и, если у тебя есть деньги, платишь и покупаешь. Тут вопрос, в какой ситуации и сколько клубов интересуется. Потолок может быть и € 100 млн. Вопрос в том, какие клубы придут и будут конкурировать между собой за то, чтобы игрок принял решение перейти к ним», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

