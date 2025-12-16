Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Батракова считает, что стоимость игрока может достичь € 100 млн

Агент Батракова считает, что стоимость игрока может достичь € 100 млн
Комментарии

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на то, что интернет-портал Transfermarkt повысил оценочную стоимость 20-летнего футболиста на € 2 млн, из-за чего она достигла отметки в € 25 млн.

«Считаю, что это справедливая оценка, потому что Алексей второй сезон подряд в своей игре двигается дальше. Идёт развитие.

Сложно сказать, какой потолок стоимости. Это же не витрина в магазине — видишь ценник € 25 млн, и, если у тебя есть деньги, платишь и покупаешь. Тут вопрос, в какой ситуации и сколько клубов интересуется. Потолок может быть и € 100 млн. Вопрос в том, какие клубы придут и будут конкурировать между собой за то, чтобы игрок принял решение перейти к ним», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Алексей Батраков и Эдуард Сперцян — самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android