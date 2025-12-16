Вячеслав Малафеев включил Акинфеева в топ-3 лучших вратарей первой части сезона РПЛ

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева одним из трёх лучших игроков первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги на своей позиции.

«Кто лучший вратарь первой части сезона в РПЛ, по моему мнению? Я не могу выделить только одного голкипера. Назову троих — Игоря Акинфеева из ЦСКА, Дениса Адамова из «Зенита» и Станислава Агкацева из «Краснодара».

Мне понятно, почему многие отмечают вратаря «Балтики». Я считаю, что вся калининградская команда достойно играет в этом сезоне. Во второй части сезона постараюсь больше внимания обратить на игру Максима Бориско», — сказал Малафеев изданию «РБ Спорт».