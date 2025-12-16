Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вячеслав Малафеев включил Акинфеева в топ-3 лучших вратарей первой части сезона РПЛ

Вячеслав Малафеев включил Акинфеева в топ-3 лучших вратарей первой части сезона РПЛ
Комментарии

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева одним из трёх лучших игроков первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги на своей позиции.

«Кто лучший вратарь первой части сезона в РПЛ, по моему мнению? Я не могу выделить только одного голкипера. Назову троих — Игоря Акинфеева из ЦСКА, Дениса Адамова из «Зенита» и Станислава Агкацева из «Краснодара».

Мне понятно, почему многие отмечают вратаря «Балтики». Я считаю, что вся калининградская команда достойно играет в этом сезоне. Во второй части сезона постараюсь больше внимания обратить на игру Максима Бориско», — сказал Малафеев изданию «РБ Спорт».

Материалы по теме
Как РПЛ готова к ужесточению лимита? На грани не только «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»
Как РПЛ готова к ужесточению лимита? На грани не только «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android